СМИ: Премьер Великобритании отменил отпуск на фоне беспорядков в стране

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отменил свой отпуск в свете продолжающихся в стране антимигрантских беспорядков.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отменил свой отпуск в свете продолжающихся в стране антимигрантских беспорядков.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Отмечается, что с начала протестов по всей стране были задержаны 779 человек, из них 359 демонстрантам были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка.

Акции протеста, перерастающие в беспорядки, уже больше 10 дней продолжаются в десятках городов Соединенного Королевства. Поводом для волнений стала трагедия в английском Саутпорте, где 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом на участниц детского танцевального мастер-класса. Жертвами стали три девочки, еще восемь детей и двое совершеннолетних были ранены. Нападавший был задержан. По информации газеты The Times, у Рудакубаны руандийские корни, его семья бежала в Великобританию от геноцида на родине.