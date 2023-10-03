Премьер Нигера обвинил Францию в планах убийства представителей новых властей

Назначенный мятежниками глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн обвинил Францию в подготовке плана убийства видных представителей новых властей африканской страны.

Назначенный мятежниками глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн обвинил Францию в подготовке плана убийства видных представителей новых властей африканской страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

"Франция наряду с другими нашими врагами подготовила план убийства выдающихся министров и представителей руководства страны. Франция использует свои инструменты для дестабилизации ситуации в Нигере", - приводит телеканал слова премьера.

Напомним, 26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных, и потребовали вывода контингента. Первоначально Франция заявила о непризнании этого требования по той причине, что соглашения о размещении военных были заключены с прежними властями Нигера, признаваемыми Парижем в качестве единственно легитимных.