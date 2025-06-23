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СМИ: Премьер Японии намерен отказаться от участия в саммите НАТО

СМИ: Премьер Японии намерен отказаться от участия в саммите НАТО Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен отказаться от участия в саммите НАТО в Гааге, куда он ранее планировал поехать.
Другие страны
23 июня 2025 г. 09:22
СМИ: Премьер Японии намерен отказаться от участия в саммите НАТО

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен отказаться от участия в саммите НАТО в Гааге, куда он ранее планировал поехать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Kyodo.

Причина решения не называется. Ранее от участия в саммите отказался и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. В его администрации пояснили это "множеством государственных дел после инаугурации", а также "изменчивой ситуацией на Ближнем Востоке".

В последние годы премьер Японии неизменно принимал участие во встречах лидеров североатлантического альянса.

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