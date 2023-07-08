Премьер-министр Нидерландов подал в отставку

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ближайшее время подаст королю Нидерландов Виллему-Александеру прошение об отставке правительства.

Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте подало в отставку.

Как передает Report, об этом объявил сам глава голландского кабмина на пресс-конференции.

По его словам, "прошение об отставке правительства будет передано королю" в ближайшее время. Распад правящей коалиции связан с разногласиями в миграционной политике, добавил Рютте. "Это вызывающая крайнее разочарование политическая реальность", - констатировал премьер.

Следующим шагом станет проведения новых парламентских выборов. По их результатам должна быть сформирована новая правящая коалиция. Пока этого не произойдет, действующее правительство продолжит временно исполнять свои обязанности.

Ранее Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщала, что партии, входящие в правящую коалицию Нидерландов, не смогли достичь договоренностей по мерам для сокращения потока соискателей убежища.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ближайшее время подаст королю Нидерландов Виллему-Александеру прошение об отставке правительства.

Как передает Report, об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на источники.

Так, действующий кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до проведения новых парламентских выборов и формирования нового правительства. Вариант сохранения коалиции меньшинства без одной из партий не рассматривается.

Ранее Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на источники сообщила, что партии, входящие в правящую коалицию Нидерландов, не смогли достичь договоренностей по мерам для сокращения потока соискателей убежища.