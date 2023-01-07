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Премьер-министр Британии встретится с лидерами профсоюзов, чтобы остановить забастовки

Премьер-министр Британии встретится с лидерами профсоюзов, чтобы остановить забастовки Глава правительства Великобритании Риши Сунак встретится с лидерами британских профсоюзов, чтобы договориться о прекращении массовых забастовок.
Другие страны
7 января 2023 г. 20:06
Премьер-министр Британии встретится с лидерами профсоюзов, чтобы остановить забастовки

Глава правительства Великобритании Риши Сунак встретится с лидерами британских профсоюзов, чтобы договориться о прекращении массовых забастовок.

Как передает Report со ссылкой на газету Financial Times, встреча должна состояться в понедельник в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Вчера Сунак заявил о том, что приглашает руководство профессиональных объединений на "взрослый разговор", чтобы обсудить их требования с акцентом на том, что страна "может себе позволить" и что "будет разумно".

При этом профсоюзы намерены настаивать на индексации зарплат своих членов выше уровня инфляции, которая по итогам 2022 года близка к рекордным за последние 40 лет 11%.

Руководство профсоюза пожарных уже назвало инициативу кабмина "пустым обещанием" и "бессмысленным пиар-ходом".

Эмма Рансвик, возглавляющая профсоюз британских врачей и студентов медицинских вузов, охарактеризовала предложение правительства обсудить статистику повышения зарплат в госсекторе как смехотворное.

Критически к предстоящей встрече относятся и представители других профессиональных объединений, участвующих в стачках на протяжении последних месяцев.

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