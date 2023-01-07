Премьер-министр Британии встретится с лидерами профсоюзов, чтобы остановить забастовки

Глава правительства Великобритании Риши Сунак встретится с лидерами британских профсоюзов, чтобы договориться о прекращении массовых забастовок.
Как передает
Вчера Сунак заявил о том, что приглашает руководство профессиональных объединений на "взрослый разговор", чтобы обсудить их требования с акцентом на том, что страна "может себе позволить" и что "будет разумно".
При этом профсоюзы намерены настаивать на индексации зарплат своих членов выше уровня инфляции, которая по итогам 2022 года близка к рекордным за последние 40 лет 11%.
Руководство профсоюза пожарных уже назвало инициативу кабмина "пустым обещанием" и "бессмысленным пиар-ходом".
Эмма Рансвик, возглавляющая профсоюз британских врачей и студентов медицинских вузов, охарактеризовала предложение правительства обсудить статистику повышения зарплат в госсекторе как смехотворное.
Критически к предстоящей встрече относятся и представители других профессиональных объединений, участвующих в стачках на протяжении последних месяцев.