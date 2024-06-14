СМИ: Премьер Италии недовольна "политическими играми" Макрона на саммите G7

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони недовольна "политическими играми" президента Франции Эмманюэля Макрона на полях саммита Группы семи (G7). Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони недовольна "политическими играми" президента Франции Эмманюэля Макрона на полях саммита Группы семи (G7). Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, достаточно непростые отношения Мелони и Макрона в одночасье ухудшились на саммите G7, который проходит в Италии. Отмечается, что разногласия в кулуарах вызвало положение с прямым упоминанием абортов в итоговом заявлении. Этот вопрос был исключен из проекта документа, о чем президент Франции публично выразил сожаление, указывает агентство.

Во Франции право на аборт было официально закреплено в конституции в марте. Макрон, который выступил с этой инициативой, выразил поддержку решению законодателей. В свою очередь Мелони заявляла, что государство готово делать все для поддержки матерей, чтобы они не совершали абортов, лишая себе радости материнства.

Саммит G7 в 2024 году проходит под председательством Италии. Лидеры "семерки" проводят переговоры 13-15 июня на курорте "Борго Эньяция" в южной области Италии Апулия.