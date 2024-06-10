СМИ: Премьер Франции был готов уйти в отставку, чтобы не допустить роспуска парламента

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь был готов уйти в отставку для того, чтобы отговорить главу государства Эмманюэля Макрона от принятия решения о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента).

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь был готов уйти в отставку для того, чтобы отговорить главу государства Эмманюэля Макрона от принятия решения о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента).

Как передает Report, об этом сообщает BFMTV.

По его информации, Макрон отклонил предложение своего премьера, отметив, что он "лучший человек, чтобы возглавить кампанию" на предстоящих парламентских выборах.

Макрон 9 июня принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов на фоне результатов, которые получила партия "Ренессанс" на выборах в Европейский парламент (14,6% голосов). Это вдвое меньше, чем оппозиционная правая партия "Национальное объединение", которую поддержали 31,4% электората. Первый тур досрочных выборов состоится 30 июня, а второй - 7 июля.

Последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.