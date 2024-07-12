СМИ: Премьер Эстонии может подать в отставку 15 июля

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может в понедельник, 15 июля, подать президенту страны Алару Карису прошение об отставке.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может в понедельник, 15 июля, подать президенту страны Алару Карису прошение об отставке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

По его информации, в случае отставки премьера весь состав правительства республики сложит полномочия. Отмечается, что президент предложит следующему кандидату на пост главы правительства сформировать кабинет министров после консультаций с представителями парламентских партий. Новое правительство, как ожидается, приступит к работе в конце июля - начале августа, добавляет портал.

Отставка Каллас связана с тем, что Европейский совет в конце июня утвердил ее назначение на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Ожидается, что она сменит нынешнего главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в октябре.

Ранее правящая в Эстонии Партия реформ выдвинула министра по вопросам климата Кристена Михала кандидатом на пост главы правительства. Как уточняет ERR, партия сейчас ведет переговоры со своими коалиционными партнерами для формирования нового правительства.