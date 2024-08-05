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СМИ: Премьер Бангладеш после отставки прибыла в Индию

СМИ: Премьер Бангладеш после отставки прибыла в Индию Шейх Хасина после отставки с поста премьер-министра Бангладеш прибыла в индийский город Агартала.
Другие страны
5 августа 2024 г. 14:31
СМИ: Премьер Бангладеш после отставки прибыла в Индию

Шейх Хасина после отставки с поста премьер-министра Бангладеш прибыла в индийский город Агартала.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал News 18 в социальной сети "Х".

"Полиция Трипуры (штат в Индии) подтверждает, что Шейх Хасина прибыла в Агарталу после отставки с поста премьер-министра Бангладеш", - говорится в сообщении телеканала.

Хасина и ее сестра на фоне беспорядков ранее покинули официальную резиденцию в столице Бангладеш Дакке и отправились в более безопасное место.

Ранее телеканал сообщал, что Хасина ушла в отставку и могла уехать из страны в Финляндию.

Протесты и демонстрации начались по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

По последним данным, не менее 300 человек погибли в ходе волны беспорядков в Бангладеш.

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Версия на английском языке Military takes over Bangladesh as Sheikh Hasina resigns, lands in India's Agartala

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