СМИ: Премьер Бангладеш после отставки прибыла в Индию

Шейх Хасина после отставки с поста премьер-министра Бангладеш прибыла в индийский город Агартала.

Шейх Хасина после отставки с поста премьер-министра Бангладеш прибыла в индийский город Агартала.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал News 18 в социальной сети "Х".

"Полиция Трипуры (штат в Индии) подтверждает, что Шейх Хасина прибыла в Агарталу после отставки с поста премьер-министра Бангладеш", - говорится в сообщении телеканала.

Хасина и ее сестра на фоне беспорядков ранее покинули официальную резиденцию в столице Бангладеш Дакке и отправились в более безопасное место.

Ранее телеканал сообщал, что Хасина ушла в отставку и могла уехать из страны в Финляндию.

Протесты и демонстрации начались по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

По последним данным, не менее 300 человек погибли в ходе волны беспорядков в Бангладеш.