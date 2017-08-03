СМИ: Премьера Албании не пустили сфотографироваться с вице-президентом США

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Албании Эди Рама не был допущен до церемонии фотографирования с вице-президентом США Майком Пенсом из-за своих белых кроссовок, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"(Премьер-министра Эди - ред.) Рамы нет на финальной, "семейной" фотографии по результатам встречи", - цитирует черногорский телеканал RTCG слова экс-президента Албании Сали Бериша, который объяснил этот факт тем, что, несмотря на деловой костюм, политик "был обут в белые кроссовки".

На официальной фотографии с Пенсом стоят премьеры Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговины, Словении, Хорватии, Сербии, лидер непризнанного Косова. Премьер Албании на фото отсутствует. В то же время фотографии со встречи премьеров стран Адриатической хартии подтверждают, что он действительно щеголял в белых кроссовках известного бренда.

Наблюдатели напоминают, что это не первый раз, когда Рама эпатирует публику своими нарядами.

Пенс прибыл в Подгорицу во вторник вечером.