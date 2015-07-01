​СМИ: Премьер-министр Греции согласился на условия кредиторов

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял условия кредиторов, которые греческие власти ранее отвергли.

Как сообщает Report, об этом пишет газета Financial Times.

В распоряжении FT оказалось письмо главы греческого правительства, направленное международной тройке кредиторов - Еврокомиссии, Международному валютному фонду и Европейскому центральному банку.

В послании, в частности, отмечается, что Афины примут все реформы, касающиеся налога на добавленную стоимость, за одним исключением: Греция намерена сохранить 30-процентную скидку для греческих островов, многие из которых расположены в отдаленных и труднодоступных в плане снабжения районах, подчеркивает FT.

Кроме того, по данным издания, греческие власти просят отсрочки повышения пенсионного возраста до октября 2022 года.

26 июня греческая сторона приостановила переговоры с кредиторами, нацеленные на согласование новых мер бюджетной экономии в обмен на возобновление программы международной финансовой помощи.

На экстренном заседании Еврогруппы 27 июня кредиторы объявили, что истекающий 30 июня срок действия международной программы финансовой помощи Греции не будет продлен без согласования плана реформ в этой стране, и Афины не получат отсрочки по выплатам Международному валютному фонду в размере 1,6 млрд. евро, которые должны быть произведены до этого срока.