СМИ: Предвыборный штаб Харрис собрал около $500 млн с момента ее вступления в президентскую гонку

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис собрал около $500 млн за месяц, прошедший с момента объявления о ее участии в президентской гонке.

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис собрал около $500 млн за месяц, прошедший с момента объявления об ее участии в президентской гонке.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, общая сумма средств, собранная ею и выбывшим из борьбы президентом США Джо Байденом, превысила $1 млрд, из которых только за июль Харрис собрала $310 млн.

Активный сбор пожертвований продолжился и в августе, значительная часть из них поступает от мелких спонсоров на фоне выступлений Харрис в рамках предвыборной кампании, в том числе проводимых в политически колеблющихся штатах.

При этом, по данным агентства, предвыборный штаб соперника Харрис по президентской гонке - республиканца Дональда Трампа - в общей сложности располагает средствами на сумму $327 млн, из которых $138,7 млн было собрано за июль.

Reuters также напоминает, что кампания Байдена в 2020 году собрала пожертвования на сумму $1,04 млрд.