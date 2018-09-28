СМИ: Представители властей Афганистана и Талибана провели встречу в Саудовской Аравии

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Представители радикального движения "Талибан" и делегация правительства Афганистана на встрече в Саудовской Аравии обсудили вопросы безопасности перед предстоящими выборами в парламент страны. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в радикальном движении.

По данным источников агентства, встреча состоялась на этой неделе.

"(Правительственная - ред.) делегация из Афганистана согласилась с нами по поводу освобождения заключенных", - cообщил источник агентства, отметив, что некоторые заключенные, которым были предъявлены незначительные обвинения, уже были освобождены.

Стороны также договорились разделись других заключенных на три группы в зависимости от тяжести обвинений для дальнейшего освобождения.

По словам представителей "Талибана", пожелавших остаться неизвестными, встреча в Саудовской Аравии состоялась после того, как сорвались планы по проведению очередной встречи с американскими чиновниками из-за требований США о прекращении огня сроком на три месяца.

Парламентские выборы запланированы в Афганистане на 20 октября - они пройдут после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране. В последний раз выборы в парламент проходили в Афганистане в 2010 году.