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СМИ: Представители Израиля и палестинских группировок ведут переговоры о судьбе заложников

СМИ: Представители Израиля и палестинских группировок ведут переговоры о судьбе заложников Представители Израиля и палестинских радикальных группировок начали переговоры о судьбе захваченных заложников во время операции, проведенной палестинцами на израильской территории близ сектора Газа.
Другие страны
7 октября 2023 г. 15:16
СМИ: Представители Израиля и палестинских группировок ведут переговоры о судьбе заложников

Представители Израиля и палестинских радикальных группировок начали переговоры о судьбе захваченных заложников во время операции, проведенной палестинцами на израильской территории близ сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

По его информации, "ведутся переговоры между Израилем и палестинскими радикалами, захватившими заложников". Как указывает Al-Arabiya, контакты между сторонами проходят близ города Офаким, расположенного в южной части Израиля.

Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

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