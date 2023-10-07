СМИ: Представители Израиля и палестинских группировок ведут переговоры о судьбе заложников

Представители Израиля и палестинских радикальных группировок начали переговоры о судьбе захваченных заложников во время операции, проведенной палестинцами на израильской территории близ сектора Газа.

Представители Израиля и палестинских радикальных группировок начали переговоры о судьбе захваченных заложников во время операции, проведенной палестинцами на израильской территории близ сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

По его информации, "ведутся переговоры между Израилем и палестинскими радикалами, захватившими заложников". Как указывает Al-Arabiya, контакты между сторонами проходят близ города Офаким, расположенного в южной части Израиля.

Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".