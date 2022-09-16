СМИ: Председатель КНР отказался от встречи с папой Римским

Председатель КНР Си Цзиньпин отклонил предложение папы римского Франциска провести встречу в Казахстане.

Председатель КНР Си Цзиньпин отклонил предложение папы римского Франциска провести встречу в Казахстане.

Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщил ватиканский источник.

"Ватикан проявил инициативу. Китайская сторона заявила, что они "оценили этот жест", но в расписании Си не было свободного времени", говорится в публикации.

Ранее политический и религиозный деятели ни разу не встречались лично.

Папа Римский и Си Цзиньпин в среду находились в Нур-Султане. Председатель КНР прибыл в Казахстан с официальным визитом, а Франциск с целью участия в конгрессе мировых религиозных лидеров.