СМИ: Председатель КНР отказался от встречи с папой Римским

Председатель КНР Си Цзиньпин отклонил предложение папы римского Франциска провести встречу в Казахстане.
Как передает Report, об этом агентству
"Ватикан проявил инициативу. Китайская сторона заявила, что они "оценили этот жест", но в расписании Си не было свободного времени", говорится в публикации.
Ранее политический и религиозный деятели ни разу не встречались лично.
Папа Римский и Си Цзиньпин в среду находились в Нур-Султане. Председатель КНР прибыл в Казахстан с официальным визитом, а Франциск с целью участия в конгрессе мировых религиозных лидеров.