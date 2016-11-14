СМИ: Председатель КНР и Трамп по телефону обсудили встречу в ближайшей перспективе

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, стороны высказались за развитие отношений и обсудили возможность встречи в ближайшей перспективе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала Sina, Цзиньпин в телефонном разговоре стороны обсудили развитие отношений между странами.

По словам Си Цзиньпина, непрерывное поступательное развитие отношений между Пекином и США в течение 37 лет со дня установления дипотношений принесло действительную пользу народам двух стран. "Факты свидетельствуют, что сотрудничество является единственным правильным выбором при развитии отношений КНР и США", - заявил председатель КНР.

В свою очередь Трамп, по данным портала Sina, поблагодарил Си Цзиньпина за поздравление с избранием президентом США. "Я согласен с точкой зрения председателя Си Цзиньпина по американо-китайским отношениям… Отношения США и КНР могут быть взаимовыгодными. Я намерен вместе с вами укреплять сотрудничество стран", - заявил Трамп.

Он также выразил надежду на то, что отношения Вашингтона и Пекина смогут добиться еще больше прогресса.

Кроме этого, стороны в ходе беседы обсудили построение хороших рабочих отношений и возможность встречи в ближайшее время.