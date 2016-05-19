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    ​СМИ: предполагаемый боевик ИГИЛ подорвался во время рейда в Турции

    Он подорвался в городе Газиантеп на юго-востоке Турции

    Баку. 19 Май. REPORT.AZ/ Предполагаемый боевик террористической организации ИГИЛ подорвался во время полицейского рейда в городе Газиантеп на юго-востоке Турции.

    Как передает Report, об этом сообщает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на турецкие СМИ.

    ИГИЛ является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью ИГИЛ. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Борьбу против террористической группировки ведут коалиция, возглавляемая США, курдские формирования, а также армия Сирии, содействие которой в этом оказывает в том числе РФ. 

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