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СМИ: Правая партия "Нацобъединение" лидирует на выборах во Франции

СМИ: Правая партия "Нацобъединение" лидирует на выборах во Франции Правая партия "Национальное объединение" лидирует во втором туре парламентских выборов во Франции, но, вероятно, не получит абсолютного большинства.
Другие страны
7 июля 2024 г. 21:55
СМИ: Правая партия Нацобъединение лидирует на выборах во Франции

Правая партия "Национальное объединение" лидирует во втором туре парламентских выборов во Франции, но, вероятно, не получит абсолютного большинства.

Как передает Report, об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на данные экзитполов.

СМИ отмечает, что "согласно первым оценкам данных на основании опросов по выходу с избирательных участков, "Национальное объединение" не получит абсолютного большинства, но будет на первом месте".

По оценкам телеканала, партия Марин Ле Пен и Жордана Барделла может получить приблизительно от 210 до 228 из 577 мест в парламенте.

В то же время газета Soir, которая также пристально следит за французскими выборами, подтверждает вероятную победу правых, но не дает никаких оценок по распределению мест, считая, что имеющаяся на данный момент информация "крайне неточна".

При этом Soir подчеркивает, что явка на выборах, согласно опросам, превысила 67%, что является рекордным показателем более чем за четверть века - с 1997 года.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Fransada keçirilən seçkilərdə sağçı Milli Birlik partiyası liderlik edir

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