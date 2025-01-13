СМИ: Пожары в Лос-Анджелесе угрожают 8 млн человек

В ближайшие дни Южная Калифорния по-прежнему будет в зоне критической пожарной опасности из-за сухой и ветреной погоды, которая способствует распространению лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса.

В ближайшие дни Южная Калифорния по-прежнему будет в зоне критической пожарной опасности из-за сухой и ветреной погоды, которая способствует распространению лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал ABC News.

"Более 8 миллионов человек находятся в критической пожароопасной зоне", - говорится в материале.

По данным канала, такая ситуация продлится до среды, 15 января.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Из-за пожаров около 180 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов в Лос-Анджелесе лишились многие голливудские знаменитости: актеры Мел Гибсон и Энтони Хопкинс, певица Пэрис Хилтон и другие. Действующий президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии и распорядился оказать штату Калифорния федеральную помощь.