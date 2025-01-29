СМИ: Поставку новых F-35 для Пентагона снова отложили

Поставка Пентагону полностью модернизированных истребителей пятого поколения F-35 снова откладывается.

Поставка Пентагону полностью модернизированных истребителей пятого поколения F-35 снова откладывается.

Как передает Report, об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на представителей работающих над самолетами компании Lockheed Martin.

"Авиапарк истребителей F-35 Пентагона, возможно, не получит полную версию обновления с программным обеспечением TR-3 в этом году", - говорится в публикации.

Усовершенствованная конфигурация TR-3 изначально должна была быть готова к весне 2023 года, но компания столкнулась с проблемами в разработке ПО. В прошлом году Lockheed Martin надеялась, что сможет завершить работу над TR-3 к весне 2025 года, но точные даты поставок модернизированных F-35 так и не были озвучены.