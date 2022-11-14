СМИ: Поставки вооружения из США угрожают суверенитету Германии

США угрожают суверенитету Германии в вопросах вооружения, так как военно-промышленный комплекс ФРГ рискует "остаться не у дел" из-за закупок оружия и техники у Соединенных Штатов.

США угрожают суверенитету Германии в вопросах вооружения, так как военно-промышленный комплекс ФРГ рискует "остаться не у дел" из-за закупок оружия и техники у Соединенных Штатов.

Как передает Report , об этом сообщает издание WirtschaftsWoche.

Отмечается, что военная промышленность Германии требует выделить доли в запланированных закупках вооружений за рубежом. При этом немецкие власти хотят как можно быстрее восстановить боеспособность бундесвера и готовы приобретать "готовые изделия, которые могут быть поставлены в кратчайшие сроки", в первую очередь производства США.

Кроме того, промышленники потребовали от бюджетного комитета бундестага принять решение о том, чтобы власти делали закупки в соответствии с четко сформулированными ответными обязательствами со стороны поставщиков.

"Заботясь о суверенитете Германии, мы должны сделать все для того, чтобы не попасть на ближайшие 30-50 лет в зависимость от американцев", - заявил управляющий акционер компании Autoflug Мартин Крелль.