СМИ: Посредники передали Израилю список заложников, которых освободит ХАМАС

Список израильских заложников, которых палестинское радикальное движение ХАМАС готово освободить, был передан израильской стороне через посредников.

Список израильских заложников, которых палестинское радикальное движение ХАМАС готово освободить, был передан израильской стороне через посредников.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera сообщал, что большинство среди 50 заложников, которых отпустит группировка, составляют иностранные граждане.

Освобожденные будут сначала переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК), которые, в свою очередь, передадут их египетской стороне.