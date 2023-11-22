СМИ: Посредники передали Израилю список заложников, которых освободит ХАМАС

Список израильских заложников, которых палестинское радикальное движение ХАМАС готово освободить, был передан израильской стороне через посредников.
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Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera сообщал, что большинство среди 50 заложников, которых отпустит группировка, составляют иностранные граждане.
Освобожденные будут сначала переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК), которые, в свою очередь, передадут их египетской стороне.