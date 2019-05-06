​СМИ: посол США в Украине завершает работу в Киеве

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу в Киеве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило украинское издание Zn.ua, ссылаясь на источники в американских дипломатических кругах.

По данным этого СМИ, Мари Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. В ближайшую субботу она должна прилететь в Украину, а 20 мая, о чем уведомили в понедельник всех дипломатов посольства, Йованович вернется в Вашингтон, утверждает Zn.uа. До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный, кандидатура которого еще не определена.

В 2016 году Мари Йованович сменила Джеффри Пайетта на посту посла США в Украине.