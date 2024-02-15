СМИ: Послы ЕС согласовали документы для предоставления Украине 50 млрд евро

Послы стран Евросоюза на встрече 14 февраля согласовали документы, необходимые для предоставления Украине помощи в размере 50 млрд евро.

Послы стран Евросоюза на встрече 14 февраля согласовали документы, необходимые для предоставления Украине помощи в размере 50 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Financial Times.

По ее данным, теперь согласованный текст должен получить одобрение Европарламента. Ожидается, что Киев начнет получать средства в первых числах марта.

1 февраля лидеры государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе утвердили выделение Киеву долгосрочной бюджетной помощи объемом 50 млрд евро на ближайшие четыре года, что означает сокращение бюджетного финансирования Украины в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года.

Агентство Reuters передало со ссылкой на собственные источники, что Брюссель пошел на выполнение главного требования премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в декабре 2023 года заблокировал этот пакет помощи. Выплаты Киеву не будут автоматическими, лидеры ЕС должны переоценивать и заново утверждать их на ежегодной основе, контролируя выполнение Киевом всех условий Брюсселя.