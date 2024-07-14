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СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку

СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку Нынешний президент США Джо Байден после покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа получил шанс достойно уйти в отставку и дать демократам возможность объявить другого кандидата на пост главы государства.
Другие страны
14 июля 2024 г. 17:50
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку

Нынешний президент США Джо Байден после покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа получил шанс достойно уйти в отставку и дать демократам возможность объявить другого кандидата на пост главы государства.

Как передает Report, так инцидент комментирует австрийская газета Die Presse.

"Когда, если не сейчас, у Джо Байдена будет возможность организованно уйти в отставку и достойно покинуть свой государственный пост", - пишет издание.

По словам автора статьи, после стрельбы на митинге за Трампом закрепится образ "полного жизни претендента на пост", а Байдена будут воспринимать как "хрупкого и престарелого" президента.

"Теперь Трамп, вероятно, завоюет симпатии части независимых избирателей, которые раньше относились к нему скептически. Складывается впечатление, что победа Трампа на выборах неизбежна. В сложившихся обстоятельствах у него вряд ли можно будет забрать победу над Байденом 5 ноября", - говорится в комментарии.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Bayden Trampa sui-qəsd cəhdindən sonra ləyaqətlə istefa vermək şansı qazanıb

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