СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку

Нынешний президент США Джо Байден после покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа получил шанс достойно уйти в отставку и дать демократам возможность объявить другого кандидата на пост главы государства.

Нынешний президент США Джо Байден после покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа получил шанс достойно уйти в отставку и дать демократам возможность объявить другого кандидата на пост главы государства.

Как передает Report, так инцидент комментирует австрийская газета Die Presse.

"Когда, если не сейчас, у Джо Байдена будет возможность организованно уйти в отставку и достойно покинуть свой государственный пост", - пишет издание.

По словам автора статьи, после стрельбы на митинге за Трампом закрепится образ "полного жизни претендента на пост", а Байдена будут воспринимать как "хрупкого и престарелого" президента.

"Теперь Трамп, вероятно, завоюет симпатии части независимых избирателей, которые раньше относились к нему скептически. Складывается впечатление, что победа Трампа на выборах неизбежна. В сложившихся обстоятельствах у него вряд ли можно будет забрать победу над Байденом 5 ноября", - говорится в комментарии.