СМИ: После нападения на представителя правительства Франции задержали четырех человек

Официальный представитель правительства Франции, министр-делегат Приска Тевено и ее помощники подверглись нападению в коммуне Медон-ла-Форе к юго-западу от Парижа.

Официальный представитель правительства Франции, министр-делегат Приска Тевено и ее помощники подверглись нападению в коммуне Медон-ла-Форе к юго-западу от Парижа.

Как передает Report со ссылкой на телеканал LCI, в связи с инцидентом были задержаны четыре человека.

Источники в окружении Тевено сообщили, что нападение произошло во время "мероприятия по расклейке предвыборных плакатов" в рамках подготовки ко второму туру парламентских выборов, в которых она участвует от президентского блока "Вместе за республику". Министр-делегат не пострадала, однако ранения получили несколько ее сторонников и помощник.

Радиостанция Europe 1 в свою очередь уточнила, что в нападении участвовали около 20 человек. Одному из сторонников Тевено, баллотирующейся от 8-го избирательного округа департамента О-де-Сен, в результате нападения сломали челюсть. Стычка быстро завершилась благодаря оперативному вмешательству наряда полиции, два человека были доставлены в больницу.

Прокуратура Нантера начала расследование в связи с "насилием, совершенным в общественном месте с применением оружия", и "насилием, совершенным в отношении должностного лица в общественном месте с применением оружия". В рамках расследования задержаны четыре человека, трое из них - несовершеннолетние. Об их мотивах пока ничего не сообщается.