СМИ: Пошлины Трампа могут обойтись Apple в почти $2 млрд

Таможенные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут обойтись технологическому гиганту Apple в почти $2 млрд в виде издержек к концу сентября.

Таможенные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут обойтись технологическому гиганту Apple в почти $2 млрд в виде издержек к концу сентября.

Как передает Report , об этом сообщает специализированный портал Apple Insider.

По его сведениям, с момента введения тарифов на импорт весной 2025 года компания уже потеряла $800 млн, при этом к концу текущего финансового квартала в сентябре Apple понесет убытки еще на $1,1 млрд.

Ранее абсолютное большинство гаджетов Apple, предназначенных для американского рынка, производилось в Китае, однако в последнее время технологический гигант работает над диверсификацией производства и переносит свои производственные мощности в Индию.

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно высказывал мнение, что Apple необходимо локализовать свое производство в США.