СМИ: Пошлины США могут остановить рост экономики Италии

Введение Соединенными Штатами 30-процентных пошлин с 1 августа может привести к совокупному сокращению ВВП Италии на 1,4%, что фактически сведет на нет ожидаемый рост экономики страны на 0,6% в этом году и на 0,8% в 2026 году.

Введение Соединенными Штатами 30-процентных пошлин с 1 августа может привести к совокупному сокращению ВВП Италии на 1,4%, что фактически сведет на нет ожидаемый рост экономики страны на 0,6% в этом году и на 0,8% в 2026 году.

Как передает Report , об этом написала итальянская ведущая деловая газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на аналитический бюллетень EY Parthenon.

По ее данным, пошлины США могут спровоцировать потери в размере почти €30 млрд в период между 2025 и 2026 годами. При 20-процентных пошлинах экономический ущерб составит около €20 млрд, указывают эксперты.

Больше всего могут пострадать секторы, "наиболее зависимые от США, такие как фармацевтика, агропродовольственный сектор и некоторые отрасли машиностроения", прокомментировал Марко Давидди, управляющий партнер компании EY.

Аналитики исключают вероятность снижения пошлин ниже 20%, считая такой сценарий маловероятным.