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СМИ: Пошлины США могут остановить рост экономики Италии

СМИ: Пошлины США могут остановить рост экономики Италии Введение Соединенными Штатами 30-процентных пошлин с 1 августа может привести к совокупному сокращению ВВП Италии на 1,4%, что фактически сведет на нет ожидаемый рост экономики страны на 0,6% в этом году и на 0,8% в 2026 году.
Другие страны
19 июля 2025 г. 21:40
СМИ: Пошлины США могут остановить рост экономики Италии

Введение Соединенными Штатами 30-процентных пошлин с 1 августа может привести к совокупному сокращению ВВП Италии на 1,4%, что фактически сведет на нет ожидаемый рост экономики страны на 0,6% в этом году и на 0,8% в 2026 году.

Как передает Report, об этом написала итальянская ведущая деловая газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на аналитический бюллетень EY Parthenon.

По ее данным, пошлины США могут спровоцировать потери в размере почти €30 млрд в период между 2025 и 2026 годами. При 20-процентных пошлинах экономический ущерб составит около €20 млрд, указывают эксперты.

Больше всего могут пострадать секторы, "наиболее зависимые от США, такие как фармацевтика, агропродовольственный сектор и некоторые отрасли машиностроения", прокомментировал Марко Давидди, управляющий партнер компании EY.

Аналитики исключают вероятность снижения пошлин ниже 20%, считая такой сценарий маловероятным.

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