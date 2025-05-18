СМИ: Португалия обратится в ЕК из-за задержек Франции в подаче электроэнергии

Власти Португалии намерены обратиться в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой оказать содействие из-за задержек Франции в подаче электроэнергии после масштабного сбоя в электросистеме Пиренейского полуострова.

Власти Португалии намерены обратиться в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой оказать содействие из-за задержек Франции в подаче электроэнергии после масштабного сбоя в электросистеме Пиренейского полуострова.

Как передает Report со ссылкой на газету Financial Times, об этом заявила министр энергетики Португалии Мария Да Граса Карвальо.

Указывается, что целью обращения станет "оказание давления" на Францию по поводу трансграничных поставок электроэнергии. Задержки Парижа с новыми подключениями сделали Пиренейский полуостров уязвимым, говорится в публикации.

"Это европейский вопрос, это не вопрос трех стран", - заявила Карвальо, отметив, что Португалия обратится к председателю ЕК.

Отмечается, что Пиренейский полуостров имеет один из самых низких уровней связи с остальной частью Евросоюза. 28 апреля, когда на территории Испании и ряда европейских государств произошел масштабный сбой в электросети, линии электропередач между Парижем и Мадридом были автоматически отключены для защиты более широкой системы.