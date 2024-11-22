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СМИ: Помощнику Нетаньяху грозит пожизненное заключение

СМИ: Помощнику Нетаньяху грозит пожизненное заключение Бывший советник по работе с прессой в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Элиэзер Фельдштейн может получить пожизненное тюремное заключение за предполагаемую организацию утечки секретной информации.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 08:53
СМИ: Помощнику Нетаньяху грозит пожизненное заключение

Бывший советник по работе с прессой в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Элиэзер Фельдштейн может получить пожизненное тюремное заключение за предполагаемую организацию утечки секретной информации.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее данным, Фельдштейн считается главным подозреваемым. Кроме того, ему вменяется незаконное владение документами, составляющими гостайну.

Согласно сведениям издания, еще одному подозреваемому по этому делу - резервисту Армии обороны Израиля, имя которого не оглашалось, грозит лишение свободы сроком на семь лет.

Ранее The Times of Israel сообщала, что по версии обвинения, Фельдштейн при посредничестве четырех военнослужащих из военной разведки получал секретные данные из базы данных Армии обороны Израиля и передавал их в офис израильского премьера. В материале газеты говорилось, что один из таких документов он также передал изданию Bild.

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