СМИ: Помощник Байдена по нацбезопасности отправляется в Саудовскую Аравию и Израиль

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан нанесет во главе американской делегации визиты в Саудовскую Аравию и Израиль в ближайшие выходные дни.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан нанесет во главе американской делегации визиты в Саудовскую Аравию и Израиль в ближайшие выходные дни.

Как передает Report , об этом сообщили портал Axios и агентство Reuters.

Как уточнил Axios, ссылаясь на трех должностных лиц США и Израиля, предполагается, что обсуждаться в ходе предстоящих переговоров будут прежде всего ситуация вокруг палестинского города Рафах и перспективы нормализации на Ближнем Востоке. Как ожидается, американских эмиссаров примут наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Салливана будут сопровождать координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк, специальный координатор Белого дома по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности Эймос Хокстин и советник Госдепартамента США Дерек Шолле.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что пока не располагает официальным подтверждением информации об этой поездке.