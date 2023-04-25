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СМИ: Польша стремится к самой сильной армии на континенте из-за действия РФ

СМИ: Польша стремится к самой сильной армии на континенте из-за действия РФ Варшава планирует иметь самую мощную армию в Европе.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 22:26
СМИ: Польша стремится к самой сильной армии на континенте из-за действия РФ

Варшава планирует иметь самую мощную армию в Европе.

Как передает Report со ссылкой на Gazeta Wyborcza, об этом заявил председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, имеющей большинство в польском сейме. При этом он повторил слова, произнесенные год назад однопартийцем и министром обороны Польши Мариушом Блащаком, который отметил о необходимости довести численность польских вооруженных сил до 300 тыс. человек. Из них 250 тыс. будет насчитывать регулярная армия, а 50 тыс. войдут в состав территориальной обороны.

Напомним, что в 2015 году, когда "Право и справедливость" пришла к власти, польская армия насчитывала 95 тыс. человек. В настоящее время ее численность достигает 167 тыс. человек

Увеличение численности вооруженных сил объясняется в материале действиями российской стороны в конфликте в Украине, а также ростом напряженности в международных отношениях.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Polşa Rusiyanın hərəkətlərinə görə Avropanın ən güclü ordusunu yaratmağı planlaşdırır

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