О нас

СМИ: Польша может потребовать пересмотра договора о строительстве первой в стране АЭС

СМИ: Польша может потребовать пересмотра договора о строительстве первой в стране АЭС Польское правительство может потребовать от компании Westinghouse пересмотреть условия договора о строительстве первой в Польше АЭС.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 15:13
СМИ: Польша может потребовать пересмотра договора о строительстве первой в стране АЭС

Польское правительство может потребовать от компании Westinghouse пересмотреть условия договора о строительстве первой в Польше АЭС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

По ее данным, польская сторона может потребовать от США больших финансовых гарантий и ответственности за успешную реализацию проекта по строительству АЭС в Поморском воеводстве на Балтийском побережье Польши.

Вопрос о новых условиях "атомной сделки" может быть поднят в Вашингтоне 12 марта во время переговоров между президентами США и Польши Джо Байденом и Анджеем Дудой, а также польским премьер-министром Дональдом Туском, пишет издание.

Договор о начале работ по строительству первой польской АЭС был подписан в ноябре 2022 года между компанией Westinghouse и фирмой "Польские атомные электростанции". План строительства АЭС активно поддерживало правительство Польши и правившая тогда в стране партия "Право и справедливость". После ее поражения на парламентских выборах 15 октября 2023 года некоторые детали соглашения с Westinghouse стали подвергаться критике со стороны представителей нового правительства, состоящего из политиков прежней оппозиции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
24 февраля 2024 г. 14:59
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
24 февраля 2024 г. 14:50
Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
ВидеоФитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
21 февраля 2024 г. 02:18
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
20 февраля 2024 г. 12:28
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
25 февраля 2024 г. 12:08
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
20 февраля 2024 г. 11:49
В Азербайджане будет проводиться дистанционный мониторинг пациентов с помощью телемедицины
В Азербайджане будет проводиться дистанционный мониторинг пациентов с помощью телемедицины
20 февраля 2024 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi