NYT: Политизация ФБР при Трампе ставит под угрозу безопасность в США

Трамп прикладывает множество усилий, чтобы ослабить демократию в США и сконцентрировать больше власти в своих руках, однако политизация ФБР - одна из наиболее вопиющих мер.

Президент США Дональд Трамп превращает Федеральное бюро расследований (ФБР) в инструмент по продвижению собственных политических интересов и тем самым мешает ведомству обеспечивать безопасность американских граждан, бороться с терроризмом и организованной преступностью.

Как передает Report, это следует из статьи в газете The New York Times (NYT).

"Стратегия Трампа в отношении ФБР очевидна. Он превращает его в правоохранительный орган, который будет служить интересам движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой"). Он изгоняет агентов, которые могут отказаться подыгрывать ему, и назначает на их места преданных себе людей. Он стремится искоренить угрозу проведения расследований в отношении своих друзей и союзников, а также пытается вселить страх в своих критиков и политических оппонентов. Трамп прикладывает множество усилий, чтобы ослабить демократию в США и сконцентрировать больше власти в своих руках, однако политизация ФБР - одна из наиболее вопиющих мер", - считают авторы статьи.

По их мнению, такой подход мешает ФБР бороться с терроризмом, иностранным шпионажем, угрозами в сфере биобезопасности, организованной преступностью, интернет-мошенничеством, наркоторговлей. Вместе этого американские власти "отряжают агентов ФБР на поиски нелегалов", поскольку борьба с незаконной миграцией была одним из ключевых пунктов предвыборной повестки Трампа.

"За последние пять месяцев многие агенты ФБР, в том числе из руководящего состава, а также эксперты в области национальной безопасности, были уволены, вынуждены уйти в отставку или переведены на менее значимые должности. Сотни уволились сами, поскольку не хотели выполнять требования администрации Трампа. Они оставили после себя вакуум в подразделениях, которые отвечают за общественную безопасность", - отмечают в газете.

Редколлегия NYT убеждена, что Трамп и выбранный им на пост главы ФБР Кэш Пател рискуют "репутацией и эффективностью" ведомства и тем самым "ставят под угрозу безопасность американских граждан".