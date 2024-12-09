СМИ: Политику Мухаммеду Баширу поручат формирование нового правительства в Сирии

Пришедшая к власти сирийская оппозиция, как ожидается, поручит Мухаммеду Баширу сформировать новое правительство Сирии.

Пришедшая к власти сирийская оппозиция, как ожидается, поручит Мухаммеду Баширу сформировать новое правительство Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

"Ожидается, что Баширу поручат формирование нового правительства для руководства переходным этапом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мухаммед Башир по образованию - инженер. С января 2024 года сирийская оппозиция назначила его премьер-министром на занимаемых на тот момент территориях. До этого при правящем органе оппозиции он занимал должность министра по развитию и гуманитарным вопросам.

Ранее в сирийской оппозиции заявили, что возглавляемый ею новый руководящий орган рассчитан на переходный период продолжительностью 18 месяцев, в частности, полгода будет отведено на разработку новой конституции.