СМИ: Политика Трампа может осложнить работу NASA

Указы и распоряжения президента США Дональда Трампа могут привести к тому, что безопасность экипажей Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) окажется под угрозой.

Указы и распоряжения президента США Дональда Трампа могут привести к тому, что безопасность экипажей Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) окажется под угрозой.

Как передает Report , об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

Издание пишет, что вскоре после прихода Трампа к власти в январе NASA начало сворачивать программы в сфере разнообразия, равенства и инклюзивности. Сотрудники NASA обеспокоены не только отменой политики в сфере инклюзивности, но и распоряжением вернуться в офис после работы в удаленном формате.

"В управлении полетами и так есть трудности, связанные с аттестацией и удержанием на работе диспетчеров, но это (решения Трампа - ред.) наверняка усугубит ситуацию. А с учетом круглосуточной работы Международной космической станции, я опасаюсь того, что они не смогут выдержать еще большего оттока кадров и поддерживать круглосуточную работу операторского терминала", - сказал источник газеты.

В свою очередь представитель NASA Шерил Уорнер, комментируя ситуацию, заявила изданию, что безопасность остается главной задачей ведомства.

"Мы постоянно следим за нашим кадровым составом и его численностью, необходимой для обеспечения безопасности наших экипажей, а также работаем над тем, чтобы как можно быстрее выполнить новые распоряжения администрации Трампа", - отметила она.