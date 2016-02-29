Политические силы Ирана поделили места в меджлисе почти поровну

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Ни одна из политических сил в Иране не смогла одержать решающей победы на выборах в меджлис (парламент страны). Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

В Иране нет политических партий в западном понимании. Кандидаты концентрируются вокруг определенных личностей, обладающих известностью и популярностью и имеющих те или иные взгляды.

Как сообщает агентство со ссылкой на иранские СМИ, близкие к консерваторам кандидаты получили 103 из 290 мест в парламенте. Сторонники умеренного курса иранского президента Хасана Роухани, входящие в так называемый "Список надежды" завоевали 95 кресел. Судьба 69 мандатов не была определена и решится во втором туре голосования в апреле. Остающиеся места отойдут независимым кандидатам и представителям религиозных и этнических меньшинств.

Ранее сообщалось, что иранские умеренные реформаторы получили 29 из 30 мест в парламенте, выделенных для столицы страны Тегерана, но уступили фундаменталистам в других районах страны.