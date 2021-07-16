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Полиция взяла под стражу главу охраны убитого президента Гаити

Полиция взяла под стражу главу охраны убитого президента Гаити Национальная полиция Гаити взяла под стражу руководителя службы безопасности убитого на прошлой неделе президента страны Жовенеля Моиза по подозрению в бездействии во время нападения на резиденцию главы государства.
Другие страны
16 июля 2021 г. 00:31
Полиция взяла под стражу главу охраны убитого президента Гаити

Национальная полиция Гаити взяла под стражу руководителя службы безопасности убитого на прошлой неделе президента страны Жовенеля Моиза по подозрению в бездействии во время нападения на резиденцию главы государства.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Ayiti Today.

Ранее глава охраны Димитри Эрар был вызван в прокуратуру республики для дачи показаний в рамках расследования убийства, но не явился по повестке.

Президент Гаити получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Никто из его охранников тогда не пострадал. Позже власти объявили, что в группу, совершившую нападение, входили не менее 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержана. 10 июля колумбийская газета Semana сообщила, что Эрар за полтора месяца до нападения на Моиза летал в Боготу.

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