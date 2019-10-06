СМИ: полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Гонконге

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона групп радикальных демонстрантов у правительственного комплекса, а также в ряде районов в материковой части города. Об этом сообщает в прямом эфире местное телевидение.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, в воскресенье десятки тысяч протестующих из числа молодежи вновь вышли на улицы. Лица многих из них по-прежнему скрыты масками, несмотря на запрет, введенный в пятницу главой местной администрации Кэрри Лам. Митингующие блокируют движение транспорта, возводят баррикады, разбрасывают мусор, совершают акты вандализма, пишут ругательства в адрес Китая, местных властей и полиции с помощью баллончиков с распылителем краски.

Из-за опасений массовых беспорядков в городе закрыты многие магазины, рестораны, торговые центры и половина станций метро. Администрация метрополитена в воскресенье утром возобновила его работу в ограниченном режиме: поезда будут ходить до 21:00. В субботу подземка целый день оставалась закрытой из-за ремонта после актов вандализма.

Ожидается, что уличные протесты возобновятся в понедельник.