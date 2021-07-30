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СМИ: Полиция проверяет информацию о минировании офиса президента Украины

СМИ: Полиция проверяет информацию о минировании офиса президента Украины Сотрудники украинской полиции проверяют информацию о минировании здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.
Другие страны
30 июля 2021 г. 17:24
СМИ: Полиция проверяет информацию о минировании офиса президента Украины

Сотрудники украинской полиции проверяют информацию о минировании здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу издание "Сегодня".

"Полиция уточняет детали", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе полиции позже уточнили, что проверка проводится в связи с обнаружением "подозрительной сумки", ее проверяют. При этом "каких-то сообщений о минировании не поступало". Официальной информации о результатах проверки со стороны полиции пока нет.

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