СМИ: Полиция проверяет информацию о минировании офиса президента Украины

Сотрудники украинской полиции проверяют информацию о минировании здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

Сотрудники украинской полиции проверяют информацию о минировании здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу издание "Сегодня".

"Полиция уточняет детали", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе полиции позже уточнили, что проверка проводится в связи с обнаружением "подозрительной сумки", ее проверяют. При этом "каких-то сообщений о минировании не поступало". Официальной информации о результатах проверки со стороны полиции пока нет.