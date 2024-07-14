СМИ: Полиция проигнорировала информацию о стрелке на митинге Трампа

Сотрудники правоохранительных органов проигнорировали заявления очевидцев о стрелке на крыше одного из зданий в городе Батлер, где проходил митинг бывшего американского президента Дональда Трампа.

Сотрудники правоохранительных органов проигнорировали заявления очевидцев о стрелке на крыше одного из зданий в городе Батлер, где проходил митинг бывшего американского президента Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BBC News.

По словам неназванного участника мероприятия, он заметил подозрительного человека с оружием еще до покушения на экс-главу государства. Мужчина решил рассказать о нем стражам порядка, но не добился от них никакой реакции.

"Я стою и показываю полиции на парня с винтовкой две–три минуты. Секретная служба смотрит на нас с крыши сарая. Я показываю на крышу, и в следующее мгновение раздается пять выстрелов", - рассказал он.

При этом сторонник Трампа задался вопросом, почему охрана сразу не увела политика со сцены.