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Президента Перу обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями

Президента Перу обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями Полиция Перу выехала на задержание отстраненного от должности президента Педро Кастильо.
Другие страны
8 декабря 2022 г. 00:58
Президента Перу обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями

Президента Перу Педро Кастильо обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении правоохранительных органов.

В Госдепартаменте США заявили, что в связи с объявленным Кастильо импичментом Вашингтон воспринимают его как бывшего главу государства.

Отметим, что ранее полиция Перу задержала президента страны Педро Кастильо.

00:05

Полиция Перу задержала президента страны Педро Кастильо.

Как передает Report, об этом сообщает издание El Tiempo.

«Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо», — говорится в сообщении.

07.12.22 23:54

Полиция Перу выехала на задержание отстраненного от должности президента Педро Кастильо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду радиостанция RPP.

"Спецгруппа по борьбе с коррупцией Национальной полиции Перу во главе с полковником Харви Колчадо направляется к зданию мэрии Лимы, чтобы задержать Педро Кастильо", - сообщает радиостанция.

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