Президента Перу обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями

Полиция Перу выехала на задержание отстраненного от должности президента Педро Кастильо.

Президента Перу Педро Кастильо обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении правоохранительных органов.

В Госдепартаменте США заявили, что в связи с объявленным Кастильо импичментом Вашингтон воспринимают его как бывшего главу государства.

Отметим, что ранее полиция Перу задержала президента страны Педро Кастильо.

00:05

Полиция Перу задержала президента страны Педро Кастильо.

Как передает Report , об этом сообщает издание El Tiempo.

«Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо», — говорится в сообщении.

#URGENTE Estas son las primeras imágenes de Pedro Castillo detenido tras dar golpe de Estado. pic.twitter.com/1Jmwb9I8tP — Política El Comercio (@Politica_ECpe) December 7, 2022

07.12.22 23:54

Полиция Перу выехала на задержание отстраненного от должности президента Педро Кастильо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду радиостанция RPP.

"Спецгруппа по борьбе с коррупцией Национальной полиции Перу во главе с полковником Харви Колчадо направляется к зданию мэрии Лимы, чтобы задержать Педро Кастильо", - сообщает радиостанция.