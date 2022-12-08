Президента Перу обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями

Президента Перу Педро Кастильо обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями.
В Госдепартаменте США заявили, что в связи с объявленным Кастильо импичментом Вашингтон воспринимают его как бывшего главу государства.
Отметим, что ранее полиция Перу задержала президента страны Педро Кастильо.
Полиция Перу задержала президента страны Педро Кастильо.
«Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо», — говорится в сообщении.
— Política El Comercio (@Politica_ECpe)
#URGENTEEstas son las primeras imágenes de Pedro Castillo detenido tras dar golpe de Estado. pic.twitter.com/1Jmwb9I8tP December 7, 2022
Полиция Перу выехала на задержание отстраненного от должности президента Педро Кастильо.
"Спецгруппа по борьбе с коррупцией Национальной полиции Перу во главе с полковником Харви Колчадо направляется к зданию мэрии Лимы, чтобы задержать Педро Кастильо", - сообщает радиостанция.