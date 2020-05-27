Полиция Гонконга применила перцовый газ для разгона протестующих

Полиция Гонконга применила перцовые баллоны для разгона групп протестующих, собравшихся в центре города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.

Сотни людей из числа офисных сотрудников вышли на улицы в деловом центре во время обеденного перерыва. Они скандировали антиправительственные лозунги и выражали протест против идеи принятия законов об уважении гимна КНР и нацбезопасности в этом специальном административном районе Китая. Стражи порядка применили, по их словам, минимальную силу для разгона и обеспечивают порядок.

Усиленные меры безопасности приняты в районе Адмиралти вокруг правительственного комплекса и здания Законодательного совета Гонконга, где в среду началось рассмотрение законопроекта об уважении гимна КНР. Полиция мобилизовала 3 тыс. сотрудников и пресекает попытки отдельных демонстрантов устроить провокации и беспорядки. Задержаны по меньшей мере 16 человек, включая трех подростков, у которых были изъяты бутылки с зажигательной смесью.

Накануне ряд оппозиционных студенческих движений распространяли на интернет-форумах призывы к акциям протеста и созданию транспортного хаоса. Стражам порядка в утренний час пик пришлось убирать с проезжей части разбросанные радикалами шипы и мусор. Протестующие также пытались нарушить работу метро, блокируя двери вагонов на четырех станциях. Однако особых беспорядков отмечено не было, и ситуация быстро пришла в норму.