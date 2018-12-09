СМИ: полиция Британии нашла "российский след" в гибели ряда людей

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Британская полиция получила новые данные, на основании которых предполагает "российский след" в гибели ряда людей и переквалифицирует их смерти как "подозрительные", среди них могут быть гибель Александра Перепеличного и Скота Янга.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этм сообщает газета Times.

Замглавы МВД Британии Бен Уоллас в сентябре заявил, что британские следователи не нашли признаков подозрительных смертей в делах, связанных с предполагаемым "российским следом", в том числе о гибели Перепеличного.

"Одна из линий расследования касается того, что сотрудники российской разведки приезжали в страну и уезжали из нее примерно в то время, когда произошли подозрительные смерти... Ряд громких смертей, причина которых не установлена, очень подозрительны, включая те, кто касаются Перепеличного и Янга", - пишет газета.

По ее данным, полиция переквалифицирует некоторые смерти как "подозрительные" и снова обратится к свидетелям.