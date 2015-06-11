СМИ: Полицейские в США с начала 2015 года убили 500 человек

Баку. 11 Июня. REPORT.AZ/ Число людей, убитых полицейскими в США с начала 2015 года, достигло 500 человек.

Как передает Report, об этом сообщает британская газета Guardian, ссылаясь на данные собственного расследования.

Отмечается, что в официальном отчете ФБР двухлетней давности сообщалось о 461 погибшем.

По данным газеты, из указанных 500 погибших 49,6% были белыми, 28,2% — афроамериканцами, еще 14,8% — латиноамериканцами. При этом отмечается, что лишь 21% убитых были вооружены. Большинство погибших — мужчины (95,2%).

В конце мая американская газета Washington Post сообщала, что за первые пять месяцев 2015 года американские полицейские застрелили 385 человек. Для подсчета была составлена база данных всех погибших.