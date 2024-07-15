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СМИ: Покушение на Трампа повысило шансы на утверждение фон дер Ляйен в ЕП

СМИ: Покушение на Трампа повысило шансы на утверждение фон дер Ляйен в ЕП Покушение на кандидата в президенты США и экс-президента Дональда Трампа резко повысило политические ставки предстоящего 18 июля утверждения Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии нового состава на сессии Европарламента нового созыва в Страсбурге
Другие страны
15 июля 2024 г. 12:35
СМИ: Покушение на Трампа повысило шансы на утверждение фон дер Ляйен в ЕП

Покушение на кандидата в президенты США и экс-президента Дональда Трампа резко повысило политические ставки предстоящего 18 июля утверждения Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии нового состава на сессии Европарламента нового созыва в Страсбурге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, утверждает европейское издание газеты Politico.

"Ставки голосования в Европарламенте по утверждению переизбрания (имеется в виду переназначение закрытым решением саммита ЕС 27-28 июня) Урсулы фон дер Ляйен уже запредельно высоки на фоне конфликта в Украине, политического хаоса во Франции и "турне мира" венгерского премьера Виктора Орбана, - отмечает издание. - Покушение на Трампа подняло ставки еще выше. Голосование в подтверждение полномочий фон дер Ляйен либо даст сигнал стабильности и преемственности, либо приведет блок в состояние, которое можно назвать только политическим хаосом".

Politico, как и многие другие европейские СМИ, активно поддерживающие переназначение фон дер Ляйен, пытаются создать интригу из ее предстоящего утверждения в ЕП. Они последовательно утверждают, что существует вероятность голосования против нее. Однако, фон дер Ляйен является безальтернативным кандидатом на пост главы Еврокомиссии, она уже утверждена саммитом ЕС и имеет поддержку более двух третей депутатов ЕП, тогда как для утверждения ей нужно лишь простое большинство.

Ее поддерживают 4 ведущих фракции Европарламента: неохристианско-демократическая Европейская народная партия, социалисты, неолибералы из Renew и зеленые, которые в сумме имеют 478 мест из 720.

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Версия на английском языке Trump shooting raises stakes of von der Leyen vote

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