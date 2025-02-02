СМИ: Поездка Рубио в Панаму будет попыткой предотвратить кризис

Поездка госсекретаря США Марко Рубио в Панаму покажет, сможет ли дипломатия предотвратить кризис вокруг Панамского канала.

Поездка госсекретаря США Марко Рубио в Панаму покажет, сможет ли дипломатия предотвратить кризис вокруг Панамского канала.

Как передает Report , об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По их утверждению, существует возможность для заключения сделки, которая, в том числе, будет нацелена на снижение влияния Китая.

Визит Рубио должен продемонстрировать, сможет ли дипломатия на высоком уровне "сдержать кризис", который "начался с угроз" президента США Дональда Трампа в соцсетях в конце прошлого года, отмечает издание. В частности, американский лидер жаловался на высокие тарифы за прохождение через канал, а также на то, что "Китай управляет каналом".

Согласно утверждениям Politico, беседы с официальными лицами в Панаме и Вашингтоне в преддверии первой зарубежной поездки Рубио в качестве госсекретаря США позволяют предположить, что еще есть возможность заключить сделку, которая подтвердит американское превосходство и уменьшит присутствие Китая, не оспаривая контроль Панамы над каналом. В то же время источники указывают на высокий риск недопонимания и эскалации в случае "столкновения агрессии Трампа с оскорбленной элитой Панамы".

Поездка Рубио в Панаму на этих выходных даст подсказку на вопрос, будут ли следующие четыре года политики США "больше напоминать имперские завоевания или жесткие переговоры по недвижимости", говорится в статье.

По данным Politico, спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне в ходе контактов с официальными лицами Панамы направил им "более прагматичное послание: опережать события и заранее идти на уступки". Клавер-Кароне, в частности, порекомендовал Панаме разрешить американским кораблям бесплатный проход через канал.

Отметим, что госсекретарь США Марко Рубио посетит 1-6 февраля Панаму, Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику, встретится с должностными лицами и представителями бизнеса. Как заявил Госдепартамент США, поездка нацелена на развитие сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией, преступностью и контрабандой наркотиков, а также на противодействие Китаю.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Вашингтону необходимо вернуть контроль над каналом, критиковал высокие тарифы за прохождение по этой водной артерии, подчеркивая, что передача контроля над ней в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой другим странам.

Панамский лидер Хосе Рауль Мулино в свою очередь сказал, что суверенитет над каналом и независимость страны не могут быть предметом переговоров. Как сообщила 10 января Politico, Мулино может обртиться в Совет безопасности ООН, если Трамп не прекратит оказывать давление на его страну по вопросу принадлежности канала.