СМИ: подозреваемый в шпионаже австрийский полковник передавал РФ данные о НАТО

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Отставной полковник австрийской армии, подозреваемый властями страны в шпионаже в пользу России, посещал семинары и курсы НАТО и передавал информацию оттуда российским спецслужбам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета Salzburger Nachrichten.

По ее данным, офицер во время службы в армии Австрии, которая не входит в НАТО и поддерживает нейтральный статус, посещал по партнерским программам семинары Североатлантического альянса, собирал на них сведения и передавал их России.

Кроме того, целью военного была так называемая мягкая информация: о слабостях различных влиятельных персон, их пристрастиях в выпивке и еде, общественное мнение в различных подразделениях армии. Уроженец Зальцбурга также передавал Москве контактные данные из корпоративной сети австрийских вооруженных сил, пишет газета.

Напомним, что ранее в Австрии задержали полковника армии по подозрению в шпионаже в пользу России. Канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил о неприемлемости российского шпионажа в Европе. МИД РФ выразил протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру после заявлений Вены.