СМИ: Подозреваемый в организации взрыва в Нью-Йорке связан с ИГ

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Подозреваемый в организации взрыва в Нью-Йорке мог находиться под влиянием террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Как сообщили источники в правоохранительных органах, подозреваемый, который находился под влиянием террористической группировки "Исламское государство", попытался пронести взрывное устройство на станцию метро", - отмечает газета New York Post, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

В свою очередь начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил заявил, что был обнаружен подозреваемый 27-летний раненый мужчина, которого зовут Акайед Улла.

"Предварительное расследование показывает, что на этом мужчине было импровизированное взрывное устройство низкого качества, привязанное к его телу. Он сознательно привел устройство в действие", - добавил шеф полиции.

По его словам, подозреваемый взят под стражу и находится в больнице.

По словам руководителя пожарной службы города Дэниела Нигро, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.