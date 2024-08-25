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СМИ: Подозреваемый в нападении в Золингене сдался полиции

СМИ: Подозреваемый в нападении в Золингене сдался полиции Подозреваемый в совершении нападения с ножом на посетителей городского фестиваля в немецком городе Золинген спустя 26 часов после атаки сдался полиции.
Другие страны
25 августа 2024 г. 08:47
СМИ: Подозреваемый в нападении в Золингене сдался полиции

Подозреваемый в совершении нападения с ножом на посетителей городского фестиваля в немецком городе Золинген спустя 26 часов после атаки сдался полиции.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, он подошел к полицейским в субботу около 23:00 по местному времени (01:00 воскресенья по бакинскому времени) и сказал: "Я тот, кого вы ищете".

Издание утверждает, что на нем еще были следы крови жертв. Все это время подозреваемый прятался в одном из дворов. Глава МВД Северного Рейна - Вестфалии Херберт Ройль подтвердил, что речь о человеке, который совершил нападение.

Подозреваемым оказался 26-летний сириец, который прибыл в Германию в 2022 году как беженец. До сих пор в поле зрения правоохранительных органов как радикал он не попадал.

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